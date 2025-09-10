Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через порушення російськими дронами повітряного простору країни Варшава звертається до країн-членів Північноатлантичного договору для консультацій згідно зі статтею 4 НАТО.

Про це пише Sky News.

Запит на активацію статті 4 НАТО

За словами Дональда Туска, інцидент із перетином російськими дронами кордону Польщі показує, що країна ближче до збройного конфлікту, ніж будь-коли з часів Другої світової війни.

Зараз дивляться

– У мене немає підстав стверджувати, що ми на межі війни. Але межа перейдена, і ситуація стала незрівнянно небезпечнішою, ніж раніше. Ця ситуація наближає нас до відкритого конфлікту як ніколи з часів Другої світової війни, – сказав прем’єр.

Він додав, що Варшава попросила застосувати статтю 4 НАТО і що його країні потрібно більше, ніж просто висловлення солідарності.

– Той факт, що ці дрони, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту про активацію статті 4 Договору НАТО, – зауважив Дональд Туск.

Прем’єр розповів, що цієї ночі польські військові зафіксували 19 вторгнень у повітряний простір Польщі, чотири дрони вдалося збити. Велика кількість дронів залетіла з Білорусі.

Стаття 4 НАТО зазначає наступне: сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли виникне загроза територіальній цілісності або безпеці будь-якої зі сторін. Це не означає, що має бути військова відповідь.

Що відомо про повітряну атаку на Польщу 10 вересня, читайте у матеріалі.

Джерело : Sky News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.