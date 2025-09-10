Североатлантический союз отказался рассматривать вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение на одну из стран НАТО.

Об этом со ссылкой на собственные источники в альянсе сообщает Reuters.

Реакция НАТО на дроны в Польше

По словам собеседника издания, предварительные данные указывают на то, что проникновение российских дронов в воздушное пространство Польши произошло умышленно.

Сейчас смотрят

– Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника, – подчеркнул источник.

По данным источника, системы ПВО Patriot, размещенные в регионе, засекли дроны с помощью радаров, однако они не применялись для поражения целей.

Для операции использовались польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолеты дозаправки в воздухе, находящиеся под управлением НАТО.

Позже в НАТО впервые официально отреагировали на российскую атаку в Польше, подчеркнув, что поддерживают контакт с польским руководством.

– Генсек блока находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей, – написала пресс-секретарь союза Элисон Герт в соцсети Х (Twitter).

Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября российские боевые БПЛА нарушили воздушное пространство Польши.

Это произошло во время очередной массированной российской атаки по Украине с использованием 415 дронов и 40 ракет.

Это первый случай сбивания российских дронов страной НАТО над своей территорией.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.