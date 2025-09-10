Тісно консультуємося: перша реакція НАТО на атаку на Польщу
Північноатлантичний союз відмовився розглядати вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі як напад на одну з країн НАТО.
Про це з посиланням на власні джерела у блоці повідомляє Reuters.
Реакція НАТО на дрони у Польщі
За словами співрозмовника видання, попередні дані свідчать про те, що проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі сталося навмисне.
– Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об’єкти в повітряному просторі союзника, – наголосило джерело.
За даними джерела, системи ППО Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, проте вони не застосовувалися для ураження цілей.
Для операції використали польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.
Пізніше у НАТО вперше офіційно відреагували на російську атаку в Польщі, наголосивши, що тримають контакт із польським керівництвом.
– Генсек блоку перебуває на зв’язку з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею, – написала речниця союзу Елісон Герт у соцмережі Х (Twitter).
Раніше стало відомо, що вночі проти 10 вересня російські бойові БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
Це сталося під час чергової масованої російської атаки по Україні з використанням 415 дронів та 40 ракет.
Це перший випадок збиття російських дронів країною НАТО над своєю територією.