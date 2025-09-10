Президент США Дональд Трамп звернувся з вимогою засудити 34-річного бездомного Декарлоса Брауна-молодшого, який 22 серпня убив 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна, до смертної кари.

Таку заяву він опублікував 10 вересня у соцмережі Truth Social.

Вбивство українки в США: реакція Трампа

Очільник США підкреслив, що смертна кара – єдиний можливий вибір, який може бути у подібній ситуації, а також назвав обвинуваченого “твариною”.

– Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути швидко (безсумнівно!) суджена і засуджена лише до смертної карти, – повідомив він.

Раніше стало відомо, що у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна, США, сталося вбивство 23-річної української біженки.

На відео, розповсюдженому у соцмережах, можна побачити, як 34-річний бездомний Декарлос Браун-молодший завдав Заруцькій численних поранень ножем на зупинці громадського транспорту в салоні трамваю.

Розслідування цього інциденту все ще триває.

Дональд Трамп вперше відреагував на вбивство Заруцької 9 вересня. Він виступив в ефірі телеканалу Fox News та заявив, що “до завтрашнього ранку дізнається все про це”. Тоді він звернув увагу на відмову мера засудити вбивцю та пообіцяв федеральні заходи для вирішення цієї ситуації.

