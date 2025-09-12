Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив слова президента США Дональда Трампа про те, що російські безпілотники могли помилково опинитися у східноєвропейській країні.

Про це він написав у соцмережі X.

Відповідь Сікорського на заяву Трампа

Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не виключає, що російські безпілотники могли помилково залетіти до Польщі.

Зараз дивляться

За його словами, він у будь-якому разі не радий через усю цю ситуацію та має намір засудити Росію “навіть за те, що вона близька до цього кордону”.

На цю заяву американського лідера Сікорський відповів:

— Ні, це не була помилка, – заявив міністр оборони Польщі.

На тлі заяви американського президента також висловився польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

— Ми теж хотіли б, щоб атака безпілотників на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо, – написав він.

Варто зазначити, що польські політики категорично відкидають версію про випадкове порушення повітряного простору країни російськими дронами.

Їхня позиція базується на тому, що в ніч на 10 вересня до Польщі залетіли щонайменше 19 російських безпілотників, які рухалися через територію Білорусі.

Така кількість дронів та їхній маршрут, на думку польської сторони, свідчать про цілеспрямований характер порушення кордонів країни-члена НАТО, а не про технічну помилку чи збій навігації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.