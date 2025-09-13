Массовые увольнения в России затронули даже Газпром и Ростех – разведка
Этой осенью примерно каждая десятая компания в России планирует сокращение штата.
Об этом сообщает служба внешней разведки Украины.
Сокращения в России: что известно
Как отмечают в разведке, бизнес вынужден экономить из-за снижения спроса, роста налогов, удорожания кредитов и необходимости повышать зарплаты ключевым работникам.
Наиболее серьезные сокращения ожидаются в строительстве, ритейле, консалтинге, машиностроении и добывающей сфере.
Под удар попадают молодые специалисты, административный персонал, маркетологи, нетехнические IT-специалисты и все работники, чья деятельность не приносит прямой прибыли.
В промышленности больше всего страдают низкоквалифицированные рабочие, которых активно заменяют автоматизированные процессы и машины.
Даже крупные государственные компании не избежали сокращений.
В частности, Газпром объявил об увольнении 1,6 тыс. сотрудников центрального аппарата, а объединенная авиастроительная корпорация Ростех планирует сократить около 1,5 тыс. управленцев в Москве.
Несмотря на официальную статистику о дефиците кадров, ситуация на рынке труда в России ухудшается.
Экономика страны вступает в фазу системных сокращений, что отразится на потребительской активности и благосостоянии населения, особенно в регионах.
Ранее сообщалось, что за полгода число компаний, планирующих увольнение сотрудников, почти удвоилось.
По данным Центробанка РФ, наиболее остро нестабильность ощущают предприятия в добывающей сфере, машиностроении и фармацевтике.
В то же время количество компаний, повышающих зарплаты, сокращается, а работников все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска.