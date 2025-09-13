Этой осенью примерно каждая десятая компания в России планирует сокращение штата.

Об этом сообщает служба внешней разведки Украины.

Сокращения в России: что известно

Как отмечают в разведке, бизнес вынужден экономить из-за снижения спроса, роста налогов, удорожания кредитов и необходимости повышать зарплаты ключевым работникам.

Сейчас смотрят

Наиболее серьезные сокращения ожидаются в строительстве, ритейле, консалтинге, машиностроении и добывающей сфере.

Под удар попадают молодые специалисты, административный персонал, маркетологи, нетехнические IT-специалисты и все работники, чья деятельность не приносит прямой прибыли.

В промышленности больше всего страдают низкоквалифицированные рабочие, которых активно заменяют автоматизированные процессы и машины.

Даже крупные государственные компании не избежали сокращений.

В частности, Газпром объявил об увольнении 1,6 тыс. сотрудников центрального аппарата, а объединенная авиастроительная корпорация Ростех планирует сократить около 1,5 тыс. управленцев в Москве.

Несмотря на официальную статистику о дефиците кадров, ситуация на рынке труда в России ухудшается.

Экономика страны вступает в фазу системных сокращений, что отразится на потребительской активности и благосостоянии населения, особенно в регионах.

Ранее сообщалось, что за полгода число компаний, планирующих увольнение сотрудников, почти удвоилось.

По данным Центробанка РФ, наиболее остро нестабильность ощущают предприятия в добывающей сфере, машиностроении и фармацевтике.

В то же время количество компаний, повышающих зарплаты, сокращается, а работников все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.