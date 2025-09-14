Министр иностранных дел Румынии Оана Цою назвала вторжение российского беспилотника в воздушное пространство страны провокацией и заявила, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о действиях России.

Об этом глава МИД написала в соцсети Х.

Нарушение воздушного пространства Румынии

По словам Оаны Цою, румынские воздушные силы перехватили российский беспилотник в небе над Дунаем.

Два самолета F-16 с 86-й авиабазы отслеживали дрон, пока тот не покинул воздушное пространство Румынии. Инцидент прошел без каких-либо потерь. За 50 минут два немецких самолета Eurofighter союзников также были готовы в воздухе, следя за ситуацией.

— Население Румынии никогда не было в опасности, но такие действия России являются неприемлемыми и безрассудными. Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, — подчеркнула Оана Цою.

По ее словам, Европа должна увеличить для России цену откровенно незаконных и провокационных действий — для этого следует как можно быстрее принять 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО Восточный страж.

— Я также подниму вопрос о действиях России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая к строгому соблюдению санкций на международном уровне, — отметила министр иностранных дел Румынии.

А министр обороны Румынии Йонэц Моштану заявил, что истребители F-16, которые накануне поднимались из-за российского дрона, были близки к его сбитию, однако не сделали этого.

— Дрон не сбили, радары увидели, как он приближался к нашему воздушному пространству. Самолеты поднялись и увидели его, были очень близки к тому, чтобы сбить беспилотник. Дрон летел очень низко, в какой-то момент он улетел в Украину, — сказал министр обороны Румынии.

Румынское законодательство позволяет армии сбивать дроны, входящие в воздушное пространство страны.

Во время выступления на телеканале Antena 3 Йонуц Моштану также отметил, что все чаще происходят атаки дронов на границе Румынии – в Измаиле, Валково, на северной границе Добруджи.

