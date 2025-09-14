Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою назвала заліт російського безпілотника у повітряний простір країни провокацією та заявила, що на Генасамблеї ООН порушить питання щодо дій Росії.

Про це очільниця МЗС написала в соцмережі Х.

Порушення повітряного простора Румунії

За словами Оани Цою, румунські повітряні сили перехопили російський безпілотник у небі над Дунеєм.

Зараз дивляться

Два літаки F-16 з 86-ї авіабази відстежували дрон, поки той не покинув повітряний простір Румунії. Інцидент минув без жодних збитків. За 50 хвилин два німецькі літаки Eurofighter союзників також були готові в повітрі, стежачи за ситуацією.

– Населення Румунії ніколи не було в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними і безрозсудними. Румунія засуджує поведінку Росії і вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, – наголосила Оана Цою.

За її словами, Європа повинна збільшити для Росії ціну відверто незаконних і провокаційних дій – для цього варто якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій та повний спектр заходів в рамках операції НАТО Східний вартовий.

– Я також порушу питання про дії Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи до суворого дотримання санкцій на міжнародному рівні, – зауважила міністерка закордонних справ Румунії.

А міністр оборони Румунії Йонуц Моштану заявив, що винищувачі F-16, які напередодні підіймались через російський дрон, були близькі до його збиття, проте не зробили цього.

– Дрон не збили, радари побачили, як він наближався до нашого повітряного простору. Літаки піднялися і побачили його, були дуже близькі до того, щоб збити безпілотник. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він полетів в Україну, – сказав міністр оборони Румунії.

Румунське законодавство дозволяє армії збивати дрони, що входять в повітряний простір країни.

Під час виступу на телеканалі Antena 3 Йонуц Моштану також зазначив, що все частіше трапляються атаки дронів на кордоні Румунії – в Ізмаїл, Валково, на північному кордоні Добруджі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.