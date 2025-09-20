Европейский Союз рассматривает вопрос торговых мер, направленных против импорта российской нефти, которую все еще покупают Венгрия и Словакия.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС пытается заблокировать российский нефтепровод Дружба: что известно

По словам собеседников, исполнительная власть блока пересматривает вопрос об импорте российской нефти через нефтепровод Дружба, который поставляет нефть в Венгрию и Словакию.

Сейчас смотрят

Рассмотренные меры в основном коснутся этих поставок, если они не будут постепенно прекращены.

Эти планы не касаются предложений нового пакета санкций, который ЕС представил в пятницу с запретом российского сжиженного газа.

В отличие от санкций, для принятия которых необходима поддержка всех государств-членов, торговые меры, такие как пошлины, требуют поддержки только большинства столиц.

Это позволит обойти вето Венгрии и Словакии.

Эти меры позволят ЕС выполнить ключевое требование президента США Дональда Трампа, который призвал блок прекратить покупать российские энергоресурсы.

Почти все государства-члены прекратили импорт по трубопроводу и морским транспортом, но Венгрия и Словакия до сих пор блокировали меры, которые, по их мнению, ставят под угрозу энергетическую безопасность.

Напомним, что большинство других стран ЕС обязались постепенно прекратить весь импорт российского ископаемого топлива до конца 2027 года.

Применение торговых мер может стать вариантом, если правительства Будапешта и Братиславы не представят планы выхода из российских поставок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.