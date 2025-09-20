Європейський Союз розглядає питання торговельних заходів, спрямованих проти імпорту російської нафти, яку все ще купують Угорщина і Словаччина.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ЄС намагається заблокувати російський нафтопровід Дружба: що відомо

За словами співрозмовників, виконавча влада блоку переглядає питання про імпорт російської нафти через нафтопровід Дружба, який постачає нафту до Угорщини та Словаччини.

Розглянуті заходи в основному торкнуться цих поставок, якщо вони не будуть поступово припинені.

Ці плани не стосуються пропозицій нового пакета санкцій, який ЄС представив у п’ятницю з забороною російського скрапленого газу.

На відміну від санкцій, для ухвалення яких необхідна підтримка всіх держав-членів, торговельні заходи, такі як мита, потребують підтримки лише більшості столиць.

Це дасть змогу обійти вето Угорщини та Словаччини.

Ці заходи дадуть змогу ЄС виконати ключову вимогу президента США Дональда Трампа, який закликав блок припинити купувати російські енергоресурси.

Майже всі держави-члени припинили імпорт трубопроводом і морським транспортом, але Угорщина і Словаччина досі блокували заходи, які, на їхню думку, ставлять під загрозу енергетичну безпеку.

Нагадаємо, що більшість інших країн ЄС зобов’язалися поступово припинити весь імпорт російського викопного палива до кінця 2027 року.

Застосування торговельних заходів може стати варіантом, якщо уряди Будапешта і Братислави не представлять плани виходу з російських поставок.

