Данська поліція повідомила, що дронами, через які довелося закривати аеропорт Копенгагена, керував досвідчений оператор, який прагнув продемонструвати свої навички.

Про це повідомляють Reuters та The Guardian.

Данська поліція про дрони над аеропортом Копенгагена

Правоохоронці дійшли висновку, що за керуванням дронами стояла людина з достатніми знаннями та ресурсами, яка цілеспрямовано намагалася показати власні можливості.

Поки що особу оператора не встановлено.

За словами начальника поліції Йенса Єсперсена, дрони з’являлися з кількох напрямків, періодично вмикали та вимикали світлові сигнали й зрештою зникли після кількох годин активності.

Однак наразі зарано робити висновки про можливий зв’язок цих подій з аналогічними інцидентами в Норвегії.

Нагадаємо, що аеропорт Копенгагена був змушений призупинити роботу на чотири години після появи двох-трьох великих дронів.

За цей час 31 рейс перенаправили до інших аеропортів, ще близько сотні були затримані або скасовані.

Загалом інцидент зачепив близько 20 тисяч пасажирів.

Подібна ситуація сталася й у Норвегії.

В Осло закривали аеропорт: що відомо

У ніч проти 23 вересня аеропорт столиці Норвегії Осло був змушений тимчасово призупинити роботу через появу в небі безпілотників.

Політ дронів становив загрозу для безпеки авіарейсів, тому керівництво аеропорту ухвалило рішення про його закриття на кілька годин.

Протягом цього часу було зафіксовано щонайменше два безпілотники, що перебували поблизу злітно-посадкових смуг.

У результаті десятки рейсів затримали або перенаправили до інших аеропортів, що створило значні незручності для тисяч пасажирів.

Закриття аеропортів стало продовженням низки проблем, які останніми днями паралізували роботу авіагалузі в Європі.

Напередодні масштабна кібератака вивела з ладу системи реєстрації та посадки компанії Collins Aerospace. Це спричинило збої в аеропортах Лондона, Берліна та Брюсселя.

Наслідки атаки ще кілька днів змушували пасажирів переходити на ручну реєстрацію, що значно ускладнило подорожі регіоном.

