Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна готова принять британские истребители F-35A, которые могут нести ядерные бомбы.

Об этом сообщает The Telegraph.

Эстония готова разместить британские самолеты

На вопрос The Telegraph о готовности принять британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, Певкур ответил:

— Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников.

В Великобритании считают, что размещение таких самолетов в Эстонии было бы скорее провокацией, чем элементом сдерживания РФ.

Источник в британской армии заявил The Telegraph, что нет необходимости иметь стратегические силы в тактическом положении в Эстонии.

F-35A будут действовать не столько как средство сдерживания, сколько как провокатор, а также будут под повышенным риском в случае первого удара России.

Ранее британский премьер Кир Стармер объявил о приобретении 12 самолетов шестого поколения, поставки которых начнутся до конца десятилетия.

Эти самолеты производят США, которые также контролируют поставки ядерной бомбы B61.

Это означает, что Вашингтон должен дать согласие на любой ядерный удар.

Как отметили в издании, британские истребители F-35 уже дежурят на авиабазе Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии.

ВВС Великобритании также отправили истребители Typhoon в Польшу в рамках миссии Восточный страж.

Эти решения были приняты после того, как 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии на 12 минут.

После чего Таллинн инициировал консультации с НАТО по статье 4, вызвал российского поверенного и ввел ограничения на полеты вдоль восточной границы.

