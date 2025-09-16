Великобритания присоединяется к миссии НАТО Восточный страж на фоне обострения воздушных угроз со стороны России и отправляет свои истребители в Польшу.

В то же время Евросоюз отложил официальное представление своего 19-го пакета санкций против России из-за давления со стороны США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg и украинские СМИ.

Расширение миссии НАТО Восточный страж: что известно

Свое участие в защите неба уже подтвердили Франция, Германия, Дания, Нидерланды, Италия и Чехия.

Также будут задействованы системы Patriot и AWACS, сообщают СМИ.

Напомним, что миссия Восточный страж была запущена после нарушения российскими дронами воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Тогда более двух десятков российских беспилотников пересекли воздушную границу с Польшей.

Влияние Трампа на санкционную политику

Предполагалось, что Европейская комиссия представит новый пакет санкций на заседании дипломатов ЕС в среду, 17 сентября.

Однако американский президент Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

В пятницу Штаты начали оказывать давление на союзников по G7, требуя ввести 100% тарифы для Китая и Индии на закупку российской нефти, а также принять другие меры, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата, в настоящее время в G7 работают над новым пакетом санкций и намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.

По данным источников агентства, работа над 19-м пакетом санкций ЕС может быть завершена в конце недели.

До сих пор Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России, несмотря на несколько нарушенных им сроков и отказ Путина вести переговоры о прекращении войны.

