Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна готова прийняти британські винищувачі F-35A, які можуть нести ядерні бомби.

Про це повідомляє The Telegraph.

Естонія готова розмістити британські літаки

На запитання The Telegraph про готовність прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, Певкур відповів:

Зараз дивляться

— Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників.

У Британії вважають, що розміщення таких літаків в Естонії було б більше провокацією, ніж елементом стримування РФ.

Джерело британської армії заявило The Telegraph, що нема потреби мати стратегічні сили в тактичному положенні в Естонії.

F-35A будуть діяти не стільки як засіб стримування, скільки як провокатор, а також будуть під підвищеним ризиком в разі першого удару Росії.

Раніше британський прем’єр Кір Стармер оголосив про придбання 12 літаків шостого покоління, постачання яких розпочнеться до кінця десятиліття.

Ці літаки виробляють США, які також контролюють постачання ядерної бомби B61.

Це означає, що Вашингтон має дати згоду на будь-який ядерний удар.

Як зазначили у виданні, британські винищувачі F-35 вже чергують на авіабазі Амарі в Естонії в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії.

ВПС Британії також відправили винищувачі Typhoon до Польщі в рамках місії Східний вартовий.

Ці рішення ухвалили після того, як 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 влетіли у повітряний простір Естонії на 12 хвилин.

Після чого Таллінн ініціював консультації з НАТО за статтею 4, викликав російського повіреного та запровадив обмеження на польоти вздовж східного кордону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.