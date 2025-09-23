Президент Володимир Зеленський заявив, що Організація Об’єднаних Націй втрачає вплив, оскільки часто не може ухвалювати реальні рішення з ключових питань.

Про це глава держави сказав під час виступу в Раді Безпеки ООН.

ООН втрачає свій вплив – Зеленський

– Ми повинні визнати, що увага світу до ООН слабшає. Організація має деталі менший вплив і занадто часто їй бракує реальних рішень щодо основних питань. Саме про це ми маємо сьогодні говорити. Про інструменти, які, на жаль, сьогодні не працюють. Але вони будуть працювати, я впевнений, якщо ви виявите активність, – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що світ має визначитися, кому адресувати заклик до миру і на кого тиснути, щоб мир запанував.

Він нагадав, що один із постійних членів Ради Безпеки, Росія, робить усе, щоб затягнути війну в Україні – найбільшу війну в Європі з часів Другої світової.

За словами президента, Росії це вдається завдяки тому, що вона “безкарно користується власним правом вето, купує вплив і тримає світ у заручниках”.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп поставив під сумнів мету існування ООН.

– У ООН неймовірний потенціал. Я завжди про це говорив. У неї величезний, величезний потенціал. Але вона навіть близько не реалізовує його. Насамперед, принаймні зараз, усе, що вони роблять, це пишуть дуже різко сформульовані листи, а потім ніколи не виконують їх. Це порожні слова, а порожні слова не вирішують війну, – зазначив президент США.

