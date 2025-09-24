Сьогодні зранку та вдень пролунали вибухи у Новоросійську Краснодарського краю. Росіяни жаліються на атаку дронів та безпілотних катерів.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака дронів на Новоросійськ 24 вересня: що відомо

Так, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв та мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомили про загрозу ударних дронів.

Зараз дивляться

За словами губернатора, безпілотники вдарили по центру міста, є загиблі та постраждалі.

— Всі служби переведені в режим підвищеної готовності, оперативно отримую інформацію про ситуацію. Атакували центральну частину міста, в районі готелю Новоросійськ, — написав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

У Новоросійську в результаті атаки дронів пошкоджено офіс Каспійського трубопровідного консорціуму, двоє співробітників постраждали. Каспійський трубопровідний консорціум займається транспортуванням казахстанської та російської нафти на світові ринки і керує нафтопроводом Тенгіз — Новоросійськ.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, в результаті атаки на Новоросійськ загинуло дві людини, ще шість дістали поранення. Серед них — один неповнолітній, всі постраждалі госпіталізовані — троє з травмами середньої тяжкості, ще троє — у важкому стані. За іншими даними, вже троє загиблих.

Через падіння уламків безпілотників пошкоджено сім будинків, зокрема готель Новоросійськ. В одній з будівель гасять пожежу. Також пошкоджено 20 машин, три з них згоріли вщент.

Місцеві повідомляють, що в бік набережної їдуть кілька пожежних машин, є пошкодження багатоквартирних будинків та автомобілів.

Міноборони РФ повідомило, що в період з 07:00 до 12:00 російська протиповітряна оборона збила 16 українських безпілотників над територіями Бєлгородської області, анексованого Криму та акваторією Чорного моря.

У Новоросійську введено режим надзвичайної ситуації після атаки наших дронів.

Фото: Astra

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.