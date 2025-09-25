В среду, 24 сентября, американские истребители перехватили российские военные самолеты, которые приблизились к Аляске.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Истребители США перехватили военные самолеты РФ у Аляски

По данным командования, в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ) находились два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.

Речь идет о международном воздушном пространстве, граничащем с территорией США и Канады.

Для идентификации и перехвата российских самолетов Соединенные Штаты задействовали самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, четыре F-16 и четыре заправщика KC-135.

В NORAD подчеркнули, что подобная активность российской авиации в зоне ADIZ является привычным явлением и сама по себе не расценивается как угроза.

Однако, как отмечает издание, такие маневры могут быть способом проверки готовности США и союзников по НАТО.

Похожий инцидент произошел в прошлом месяце. Тогда американские истребители также поднимались для перехвата российских самолетов у Аляски.

В конце августа в NORAD сообщали об обнаружении и сопровождении российского разведывательного самолета в той же зоне.

Напомним, на прошлой неделе три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пролетев недалеко от Таллинна.

В ответ Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского дипломата и вручило ему ноту протеста.

