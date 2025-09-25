У середу, 24 вересня, американські винищувачі перехопили російські військові літаки, які наблизилися до Аляски.

Про це пише CBS News із посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Винищувачі США перехопили військові літаки РФ біля Аляски

За даними командування, у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ) перебували два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35.

Зараз дивляться

Йдеться про міжнародний повітряний простір, що межує з територією США та Канади.

Для ідентифікації та перехоплення російських літаків Сполучені Штати задіяли літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3, чотири F-16 і чотири заправники KC-135.

У NORAD наголосили, що подібна активність російської авіації в зоні ADIZ є звичним явищем і сама по собі не розцінюється як загроза.

Однак, як зазначає видання, такі маневри можуть бути способом перевірки готовності США та союзників по НАТО.

Схожий інцидент відбувся минулого місяця. Тоді американські винищувачі також піднімалися для перехоплення російських літаків біля Аляски.

Наприкінці серпня у NORAD повідомляли про виявлення й супровід російського розвідувального літака в тій самій зоні.

Нагадаємо, минулого тижня три винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пролетівши неподалік від Талліна.

У відповідь Міністерство закордонних справ Естонії викликало російського дипломата та вручило йому ноту протесту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.