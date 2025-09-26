Грузовик выехал на переезд: в Смоленской области РФ горят 18 вагонов с бензином
В Смоленской области в Российской Федерации в результате аварии на железнодорожном переезде сошли с рельсов и загорелись 18 вагонов с бензином.
Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД).
ДТП в Смоленской области РФ: загорелись 18 вагонов с бензином
Отмечается, что авария произошла в пятницу, 26 сентября, в 7:26 по местному времени.
– Между станциями Рудня и Голинки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближением грузового поезда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, – говорится в сообщении.
По данным МЗД, в результате столкновения сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов с бензином.
Из-за аварии вагоны с бензином загорелись, а машинист и его помощник получили ранения. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести, а движение поездов на участке приостановили.
Ранее Силы обороны сообщали, что нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. Так, были поражены НПЗ и склады с бензином в России.
Фото: Московская железная дорога