В Смоленской области в Российской Федерации в результате аварии на железнодорожном переезде сошли с рельсов и загорелись 18 вагонов с бензином.

Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД).

ДТП в Смоленской области РФ: загорелись 18 вагонов с бензином

Отмечается, что авария произошла в пятницу, 26 сентября, в 7:26 по местному времени.

– Между станциями Рудня и Голинки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближением грузового поезда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, – говорится в сообщении.

По данным МЗД, в результате столкновения сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов с бензином.

Из-за аварии вагоны с бензином загорелись, а машинист и его помощник получили ранения. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести, а движение поездов на участке приостановили.

Ранее Силы обороны сообщали, что нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. Так, были поражены НПЗ и склады с бензином в России.

Фото: Московская железная дорога

