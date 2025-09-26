У Смоленській області в Російській Федерації внаслідок аварії на залізничному переїзді зійшли з рейок і загорілись 18 вагонів з бензином.

Про це повідомляє Московська залізниця (МЗ).

ДТП у Смоленській області РФ: загорілися 18 вагонів із бензином

Зазначається, що аварія сталась у п’ятницю, 26 вересня, о 7:26 за місцевим часом.

– Між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед наближенням вантажного поїзда. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося, – йдеться у повідомленні.

За даними МЗ, через зіткнення зійшли з рейок локомотив і 18 вагонів бензину.

Через ДТП у Смоленській області вагони з бензином загорілися, а машиніст і його помічник дістали поранення. Їх доставили до лікарні з травмами середньої тяжкості, а рух поїздів на ділянці призупинили.

Раніше Сили оборони повідомляли, що завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Так, були уражені НПЗ та склади з бензином у Росії.

Фото: Московська залізниця

