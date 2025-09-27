Бывший член Европейского парламента и экс-лидер правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл признал себя виновным в получении взяток за лоббирование политических интересов России в Европе.

Об этом сообщают агентство Reuters и издание Politico.

Нейтана Гилла обвиняют во взяточничестве: что известно

Бывший депутат Европарламента от Великобритании Нейтан Хилл признал свою вину по восьми пунктам обвинения во взяточничестве.

Его обвиняют в получении денег в период с января 2018 по июль 2019 года, что стало грубым нарушением обязанностей на выборной должности.

По данным прокуратуры, Хилл получал средства в обмен на внесение вопросов в повестку дня и выступления в Европарламенте в поддержку пророссийских позиций в контексте войны в Украине.

Судья подчеркнула, что политик фактически продавал свое влияние, продвигая интересы сторонних игроков.

Обвинения против Гилла появились в 2021 году, когда в его WhatsApp обнаружили компрометирующую переписку.

Политика задержали, но впоследствии отпустили под залог до вынесения приговора, который ожидается в ноябре.

Судья уже предупредила, что ему грозит длительный срок заключения.

Гилл получал деньги от украинского коллаборациониста Волошина

Расследование установило, что финансирование шло от Олега Волошина — бывшего депутата Верховной Рады от Оппозиционной платформы — За жизнь.

Волошин известен продвижением пророссийских нарративов и оправданием деятельности так называемых ДНР и ЛНР.

В 2022 году США внесли его в санкционные списки, а в Украине в 2023-м ему заочно предъявили обвинение в государственной измене.

По данным СБУ, он выехал из страны еще до полномасштабного вторжения РФ и сейчас проживает в Беларуси.

Источник : Deutsche Welle

