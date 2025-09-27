Британский экс-депутат Европарламента работал на РФ за деньги от бывшего нардепа ОПЗЖ
Бывший член Европейского парламента и экс-лидер правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл признал себя виновным в получении взяток за лоббирование политических интересов России в Европе.
Об этом сообщают агентство Reuters и издание Politico.
Нейтана Гилла обвиняют во взяточничестве: что известно
Бывший депутат Европарламента от Великобритании Нейтан Хилл признал свою вину по восьми пунктам обвинения во взяточничестве.
Его обвиняют в получении денег в период с января 2018 по июль 2019 года, что стало грубым нарушением обязанностей на выборной должности.
По данным прокуратуры, Хилл получал средства в обмен на внесение вопросов в повестку дня и выступления в Европарламенте в поддержку пророссийских позиций в контексте войны в Украине.
Судья подчеркнула, что политик фактически продавал свое влияние, продвигая интересы сторонних игроков.
Обвинения против Гилла появились в 2021 году, когда в его WhatsApp обнаружили компрометирующую переписку.
Политика задержали, но впоследствии отпустили под залог до вынесения приговора, который ожидается в ноябре.
Судья уже предупредила, что ему грозит длительный срок заключения.
Гилл получал деньги от украинского коллаборациониста Волошина
Расследование установило, что финансирование шло от Олега Волошина — бывшего депутата Верховной Рады от Оппозиционной платформы — За жизнь.
Волошин известен продвижением пророссийских нарративов и оправданием деятельности так называемых ДНР и ЛНР.
В 2022 году США внесли его в санкционные списки, а в Украине в 2023-м ему заочно предъявили обвинение в государственной измене.
По данным СБУ, он выехал из страны еще до полномасштабного вторжения РФ и сейчас проживает в Беларуси.