Британський ексдепутат Європарламенту працював на РФ за гроші від колишнього нардепа ОПЗЖ
Колишній член Європейського парламенту та екслідер правопопулістської партії Reform UK в Уельсі Нейтан Гілл визнав себе винним в отриманні хабарів за лобіювання політичних інтересів Росії у Європі.
Про це повідомляють агенція Reuters та видання Politico.
Нейтана Гілла звинувачують у хабарництві: що відомо
Колишній депутат Європарламенту від Великої Британії Нейтан Гілл визнав свою провину за вісьмома пунктами звинувачення у хабарництві.
Його звинувачують у прийнятті грошей у період із січня 2018-го до липня 2019 року, що стало грубим порушенням обов’язків на виборній посаді.
За даними прокуратури, Гілл отримував кошти в обмін на внесення питань до порядку денного та виступи в Європарламенті на підтримку проросійських позицій у контексті війни в Україні.
Суддя наголосила, що політик фактично продавав свій вплив, просуваючи інтереси сторонніх гравців.
Звинувачення проти Гілла з’явилися у 2021 році, коли у його WhatsApp виявили компромат.
Політика затримали, але згодом відпустили під заставу до винесення вироку, який очікується у листопаді.
Суддя вже попередила, що йому загрожує тривалий термін ув’язнення.
Гілл отримував гроші від українського колаборанта Волошина
Розслідування встановило, що фінансування йшло від Олега Волошина — колишнього депутата Верховної Ради від Опозиційної платформи – За життя.
Волошин відомий просуванням проросійських наративів та виправданням діяльності так званих ДНР і ЛНР.
У 2022 році США внесли його до санкційних списків, а в Україні у 2023-му йому заочно висунули обвинувачення у державній зраді.
За даними СБУ, він виїхав із країни ще до повномасштабного вторгнення РФ і нині проживає в Білорусі.