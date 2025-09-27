Колишній член Європейського парламенту та екслідер правопопулістської партії Reform UK в Уельсі Нейтан Гілл визнав себе винним в отриманні хабарів за лобіювання політичних інтересів Росії у Європі.

Про це повідомляють агенція Reuters та видання Politico.

Нейтана Гілла звинувачують у хабарництві: що відомо

Колишній депутат Європарламенту від Великої Британії Нейтан Гілл визнав свою провину за вісьмома пунктами звинувачення у хабарництві.

Його звинувачують у прийнятті грошей у період із січня 2018-го до липня 2019 року, що стало грубим порушенням обов’язків на виборній посаді.

За даними прокуратури, Гілл отримував кошти в обмін на внесення питань до порядку денного та виступи в Європарламенті на підтримку проросійських позицій у контексті війни в Україні.

Суддя наголосила, що політик фактично продавав свій вплив, просуваючи інтереси сторонніх гравців.

Звинувачення проти Гілла з’явилися у 2021 році, коли у його WhatsApp виявили компромат.

Політика затримали, але згодом відпустили під заставу до винесення вироку, який очікується у листопаді.

Суддя вже попередила, що йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Гілл отримував гроші від українського колаборанта Волошина

Розслідування встановило, що фінансування йшло від Олега Волошина — колишнього депутата Верховної Ради від Опозиційної платформи – За життя.

Волошин відомий просуванням проросійських наративів та виправданням діяльності так званих ДНР і ЛНР.

У 2022 році США внесли його до санкційних списків, а в Україні у 2023-му йому заочно висунули обвинувачення у державній зраді.

За даними СБУ, він виїхав із країни ще до повномасштабного вторгнення РФ і нині проживає в Білорусі.

Джерело : Deutsche Welle

