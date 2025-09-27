Вранці 27 вересня ударні дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Чуваській Республіці РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на керівника Чувашії Олега Ніколаєва.

Атака дронів на Чувашію

– Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу, – заявив російський чиновник.

За його словами, загрози для населення немає, постраждалих також немає.

Олег Ніколаєв запевняє, що дронами завдано незначної шкоди. Роботу нафтоперекачувальної станції зупинили.

Селище Конар у Чувашії на карті

За даними Google Maps, відстань від українського кордону до селища Конар по прямій перевищує 1 000 км. У селищі проживає трохи більше 700 осіб.

Чуваська Республіка РФ розташована між Нижньогородською та Казанською областями.

Атаки на НПЗ Росії

13 вересня безпілотник вдарив по Ново-Уфимському нафтопереробному заводу у Росії. Цей об’єкт розташований приблизно в 1 400 км від кордону з Україною.

16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) вдарили по Волгоградському НПЗ. Завод повністю зупинив роботу.

25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем атакували три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій території Луганської області. Під ударом опинилися ГРС Щастя, ГРС Северодонецьк та ГРС Новопсков.

