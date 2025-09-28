Данія закриває повітряний простір для польотів цивільних дронів на тиждень із 29 вересня до 3 жовтня.

Про це повідомляє Sweden Herald.

Данія закриває повітряний простір для дронів: що відомо

Міністерство транспорту Данії оголосило в неділю про закриття повітряного простору країни для цивільних дронів у зв’язку з проведенням саміту ЄС.

— Наразі ми перебуваємо у складній безпековій ситуації, і ми повинні забезпечити найкращі можливі умови роботи для Міноборони та поліції, коли вони відповідають за безпеку під час саміту ЄС, – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він зазначив, що завдання вже вимагає значних зусиль від влади, яка працює цілодобово, щоб захистити данців та гостей саміту.

Поульсен також подякував Німеччині за допомогу обладнанням для боротьби з дронами.

— Я хочу подякувати Німеччині за допомогу, яка зміцнює наш захист від дронів і є виразом тісної дансько-німецької співпраці. Разом ми сильніші, – наголосив міністр.

Рішення про закриття повітряного простору ухвалено після серії дронових інцидентів у Данії.

Невідомі безпілотники були помічені поблизу військових об’єктів, зокрема над головною авіабазою Каруп.

Крім того, нещодавно аеропорт Копенгагена був закритий на кілька годин через появу великих дронів, п’ять менших аеропортів також тимчасово припиняли роботу.

Данська влада назвала ці вторгнення гібридними атаками та найсерйознішою загрозою критичній інфраструктурі.

