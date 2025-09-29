Решение России о выходе из Европейской конвенции по предотвращению пыток является не просто формальностью в правовой плоскости, а демонстративным шагом, снимающим последние “маски”.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя подписание российским диктатором Владимиром Путиным закона о выходе России из Европейской конвенции по предотвращению пыток.

Лубинец о выходе РФ из Европейской конвенции по предотвращению пыток

По мнению украинского омбудсмена, решение России лишь подтверждает, что пытки являются элементом государственной политики Кремля.

Сейчас смотрят

Лубинец обратил внимание, что Европейская конвенция о предотвращении пыток не только запрещает жестокое и бесчеловечное обращение, но и предусматривает механизмы контроля.

В частности, при Совете Европы действует Европейский комитет по предотвращению пыток, который имеет право осуществлять мониторинг в местах несвободы.

— Несмотря на то, что Россия была исключена из Совета Европы еще в марте 2022 года, она формально оставалась участницей конвенции, что давало юридические основания для международного давления. Теперь эта возможность утрачена, — сказал Лубинец.

По его мнению, Кремль сознательно избегает международного контроля и лишает мир рычагов реагирования на факты пыток в тюрьмах России и на временно оккупированных территориях, где содержатся украинские военнопленные и гражданские лица.

В то же время омбудсмен считает, что это является откровенным политическим сигналом: Москва не признает европейские стандарты и больше не обязуется соблюдать правила, защищающие человеческое достоинство.

В военных условиях такой отказ от механизмов контроля неизбежно усиливает риски массовых и системных нарушений прав человека, утверждает Лубинец.

Он считает, что в ответ мир должен использовать те инструменты, которые остаются в силе.

Например, Россия по-прежнему является участницей Конвенции ООН против пыток. Лубинец убежден, что нужно активизировать работу механизмов ООН, а также Международного комитета Красного Креста.

Лубинец отметил, что важно продолжать фиксировать преступления и передавать доказательства в Международный уголовный суд, усиливать персональные санкции против организаторов и исполнителей пыток, поддерживать пострадавших и правозащитников.

Омбудсмен утверждает, что Россия выбрала путь репрессивного государства-убийцы. Денонсация конвенции только подтверждает: пытки и бесчеловечное обращение — это системная практика Кремля, резюмировал Лубинец.

Масштабы пыток в РФ будут только расти

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль последовательно демонтирует в РФ остатки демократических институтов, усиливает наказание за любую нелояльность к власти и отказывается от ранее взятых на себя международных обязательств в области прав человека.

Там отмечают, что хотя Россия уже давно не соблюдает обязательства Конвенции против пыток, массово применяет пытки к украинским пленным, однако теперь убрали даже формальный запрет на бесчеловечное обращение с заключенными.

Это означает, что масштабы применения пыток в России будут только расти, считают в Центре противодействия дезинформации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.