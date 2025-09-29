Пытки являются элементом госполитики: Лубинец о выходе РФ из Европейской конвенции
Решение России о выходе из Европейской конвенции по предотвращению пыток является не просто формальностью в правовой плоскости, а демонстративным шагом, снимающим последние “маски”.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя подписание российским диктатором Владимиром Путиным закона о выходе России из Европейской конвенции по предотвращению пыток.
По мнению украинского омбудсмена, решение России лишь подтверждает, что пытки являются элементом государственной политики Кремля.
Лубинец обратил внимание, что Европейская конвенция о предотвращении пыток не только запрещает жестокое и бесчеловечное обращение, но и предусматривает механизмы контроля.
В частности, при Совете Европы действует Европейский комитет по предотвращению пыток, который имеет право осуществлять мониторинг в местах несвободы.
— Несмотря на то, что Россия была исключена из Совета Европы еще в марте 2022 года, она формально оставалась участницей конвенции, что давало юридические основания для международного давления. Теперь эта возможность утрачена, — сказал Лубинец.
По его мнению, Кремль сознательно избегает международного контроля и лишает мир рычагов реагирования на факты пыток в тюрьмах России и на временно оккупированных территориях, где содержатся украинские военнопленные и гражданские лица.
В то же время омбудсмен считает, что это является откровенным политическим сигналом: Москва не признает европейские стандарты и больше не обязуется соблюдать правила, защищающие человеческое достоинство.
В военных условиях такой отказ от механизмов контроля неизбежно усиливает риски массовых и системных нарушений прав человека, утверждает Лубинец.
Он считает, что в ответ мир должен использовать те инструменты, которые остаются в силе.
Например, Россия по-прежнему является участницей Конвенции ООН против пыток. Лубинец убежден, что нужно активизировать работу механизмов ООН, а также Международного комитета Красного Креста.
Лубинец отметил, что важно продолжать фиксировать преступления и передавать доказательства в Международный уголовный суд, усиливать персональные санкции против организаторов и исполнителей пыток, поддерживать пострадавших и правозащитников.
Омбудсмен утверждает, что Россия выбрала путь репрессивного государства-убийцы. Денонсация конвенции только подтверждает: пытки и бесчеловечное обращение — это системная практика Кремля, резюмировал Лубинец.
Масштабы пыток в РФ будут только расти
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль последовательно демонтирует в РФ остатки демократических институтов, усиливает наказание за любую нелояльность к власти и отказывается от ранее взятых на себя международных обязательств в области прав человека.
Там отмечают, что хотя Россия уже давно не соблюдает обязательства Конвенции против пыток, массово применяет пытки к украинским пленным, однако теперь убрали даже формальный запрет на бесчеловечное обращение с заключенными.
Это означает, что масштабы применения пыток в России будут только расти, считают в Центре противодействия дезинформации.