Рішення Росії про вихід з Європейської конвенції із запобігання катуванням є не просто формальністю у правовій площині, а демонстративним кроком, який знімає останні “маски”.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи підписання російським диктатором Володимиром Путіним закону про вихід Росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням.

Лубінець про вихід РФ з Європейської конвенції із запобігання катуванням

На думку українського омбудсмена, рішення Росії лише підтверджує, що тортури є елементом державної політики Кремля.

Зараз дивляться

Лубінець звернув увагу, що Європейська конвенція із запобігання катуванням не лише забороняє жорстоке та нелюдське поводження, а й передбачає механізми контролю.

Зокрема, при Раді Європи діє Європейський комітет із запобігання катуванням, який має право здійснювати моніторинг у місцях несвободи.

– Попри те, що Росія була виключена з Ради Європи ще у березні 2022 року, вона формально залишалася учасницею конвенції, що давало юридичні підстави для міжнародного тиску. Тепер ця можливість втрачена, – сказав Лубінець.

На його думку, Кремль свідомо уникає міжнародного контролю та позбавляє світ важелів реагування на факти катувань у в’язницях Росії та на тимчасово окупованих територіях, де утримуються українські військовополонені та цивільні.

Водночас омбудсмен вважає, що це є відвертим політичним сигналом: Москва не визнає європейських стандартів і більше не зобов’язується дотримуватися правил, які захищають людську гідність.

У воєнних умовах така відмова від механізмів контролю неминуче посилює ризики масових і системних порушень прав людини, стверджує Лубінець.

Він вважає, що у відповідь світ має використовувати ті інструменти, які залишаються чинними.

Як приклад, Росія надалі є учасницею Конвенції ООН проти катувань. Лубінець переконаний, що потрібно активізувати роботу механізмів ООН, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Лубінець зазначив, що важливо продовжувати фіксувати злочини та передавати докази до Міжнародного кримінального суду, посилювати персональні санкції проти організаторів і виконавців катувань, підтримувати постраждалих і правозахисників.

Омбудсмен стверджує, що Росія обрала шлях репресивної держави-вбивці. Денонсація конвенції лише підтверджує: катування та нелюдське поводження — це системна практика Кремля, резюмував Лубінець.

Масштаби тортур у РФ лише зростатимуть

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль послідовно демонтує у РФ залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади та відмовляється від раніше взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо прав людини.

Там зазначають, що хоча Росія вже давно не дотримується зобов’язань Конвенції проти катувань, масово застосовує тортури до українських полонених, проте тепер прибрали навіть формальну заборону на нелюдське поводження з ув’язненими.

Це означає, що масштаби застосування тортур у Росії лише зростатимуть, вважають у Центрі протидії дезінформації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.