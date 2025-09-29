Вночі 29 вересня пролунав вибух у Брянській області РФ – під ударом опинився Карачевський завод Електродеталь.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova.

Атака на завод Електродеталь: що відомо

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз о пів на першу ночі оголосив, що на території Карачевського району фіксується ракетна небезпека. Близько другої години ночі він повідомив про відбій, проте деталей щодо прильотів у Брянської області не надав.

Пізніше місцеві жителі повідомили про атаку на АТ Карачевський завод Електродеталь. У цехах заводу в результаті прильоту почалася пожежа.

Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електричних з’єднувачів, як для військового, так і промислового застосування.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод Електродеталь – це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї РФ.

Завод виробляє десятки тисяч найменувань з’єднувачів, які йдуть у замкнуті контури електроніки бойових систем. Продукція використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, БТРах та іншій бронетехніці.

Міноборони РФ повідомило, що за ніч сили протиповітряної оборони збили 84 українських БПЛА, з них – 24 було збито над територією Брянської області.

24 вересня атаковано завод Газпром нафтохім Салават у Башкортостані. Цей завод є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ, з річним обсягом перероблення 15,7 млн тонн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 314-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova

