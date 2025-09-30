Венгрия планирует уничтожать российские дроны, если они нарушат воздушное пространство страны.

Об этом в интервью Harcosok Órája заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия будет сбивать российские дроны

На вопрос, будет ли Венгрия защищать свое небо, если в ее воздушное пространство залетят российские дроны, Виктор Орбан ответил утвердительно:

Сейчас смотрят

Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, сбиваем их.

Комментируя то, что неизвестные дроны заметили возле аэропортов Дании, Норвегии, и в НАТО считают, что к этому может быть причастна Москва, Виктор Орбан заявил, что искренне не понимает поведение западноевропейцев.

– То есть они сейчас ведут себя так, как будто они в опасности, – сказал венгерский премьер.

По его словам, ВВП россиян – как орешек, а ВВП Евросоюза – огромный, поэтому общий экономический потенциал нельзя сравнивать.

– То, что россияне тратят на военные нужды, является лишь частью того, что мы тратим в Западной Европе вместе, 27 стран, – сказал Виктор Орбан.

Он считает, что Европа сильнее России во всех измерениях, и поэтому он не понимает, почему европейцы говорят так, будто они слабее.

– Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба, – добавил он.

29 сентября в Румынии нашли новые обломки беспилотника в восточном уезде Тулча, граничащем с Украиной. Ранее обломки дрона нашли еще в начале месяца — 2 сентября.

27 сентября В Дании и Норвегии снова обнаружили беспилотники над крупными военными базами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.