Партизани Атеш вдарили по залізниці, якою окупанти перевозять дрони з Єлабуги на фронт
Партизани вивели з ладу залізницю, по якій окупанти перевозять ударні дрони Шахед із заводу в Єлабузі в зону бойових дій.
Про це повідомляють у телеграм-каналі партизанського руху Атеш.
Партизани вдарили по залізниці окупантів у Чувашії: що відомо
Зазначається, що агент Атеш підпалив релейну шафу на ділянці дороги між населеними пунктами Алтишево і Алатир в Чувашії.
Це призвело до збою в русі поїздів і викликало затримку поставок боєприпасів і Шахедів, які окупанти використовують для ударів по мирних жителях.
– Атеш знищує логістику Шахедів у Чувашії. Наш рух знову завдає удару по російській логістиці. Цього разу було виведено з ладу залізницю, по якій окупанти перевозять ударні дрони Шахед із заводу в Єлабузі в зону бойових дій, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають партизани, раніше вони вже завдавали ударів по цьому логістичному ланцюжку в РФ.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що агенти партизанського руху Атеш допомогли українським військовим знищити на Запорізькому напрямку російський комплекс зв’язку П-260Т Редут-2УС.
Після того як їхні партизани у складі 108 десантно-штурмового полку виявили на Запорізькому напрямку телекомунікаційний комплекс П-260Т Редут-2УС, координати оперативно передали Силам оборони України.
Фото: Атеш