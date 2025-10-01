Партизани вивели з ладу залізницю, по якій окупанти перевозять ударні дрони Шахед із заводу в Єлабузі в зону бойових дій.

Про це повідомляють у телеграм-каналі партизанського руху Атеш.

Партизани вдарили по залізниці окупантів у Чувашії: що відомо

Зазначається, що агент Атеш підпалив релейну шафу на ділянці дороги між населеними пунктами Алтишево і Алатир в Чувашії.

Це призвело до збою в русі поїздів і викликало затримку поставок боєприпасів і Шахедів, які окупанти використовують для ударів по мирних жителях.

– Атеш знищує логістику Шахедів у Чувашії. Наш рух знову завдає удару по російській логістиці. Цього разу було виведено з ладу залізницю, по якій окупанти перевозять ударні дрони Шахед із заводу в Єлабузі в зону бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, раніше вони вже завдавали ударів по цьому логістичному ланцюжку в РФ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що агенти партизанського руху Атеш допомогли українським військовим знищити на Запорізькому напрямку російський комплекс зв’язку П-260Т Редут-2УС.

Після того як їхні партизани у складі 108 десантно-штурмового полку виявили на Запорізькому напрямку телекомунікаційний комплекс П-260Т Редут-2УС, координати оперативно передали Силам оборони України.

Фото: Атеш

