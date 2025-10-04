Украинские дроны в ночь на 4 октября атаковали город Кириши в Ленинградской области РФ – в очередной раз был поражен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора Киришинефтеоргсинтез.

Об поражении пишут российские паблики и губернатор региона РФ.

Удар по Киришинефтеоргсинтезу 4 октября

Атаку по российскому НПЗ Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области подтвердил руководитель ЦПД при СНБО Александр Коваленко.

– Путин не хочет заканчивать войну, которая реально носит идиотский характер, если оценивать все с точки зрения логики, – отметил Коваленко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в промзоне Киришей “произошло возгорание”.

Он утверждал об уничтожении семи беспилотников и что «горение в промзоне ликвидировано». Также губернатор заявил, что экологическая ситуация в норме.

В целом воздушная тревога в Ленинградской области длилась почти 4 часа.

По данным Telegram-канала SHOT, местные жители писали о взрывах и ярких вспышках в небе над городом около 03.00 по местному времени.

Telegram-канал ASTRA уточнил, что под атакой находился нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез, принадлежащий Сургутнефтегазу.

Киришинефтеоргсинтез на карте

Напомним, в середине сентября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ уже наносили удар по Киришскому НПЗ, расположенному на расстоянии более 800 км от госграницы Украины.

