Українські дрони у ніч на 4 жовтня атакували місто Кіриші у Ленінградській області РФ – вчергове було уражено один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресора Кіришінефтеоргсинтез.

Ураження по НПЗ підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Удар по Кіришінефтеоргсинтез 4 жовтня

Доповнено об 11:42. Підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству Кіришінефтеоргсинтез у місті Кіриші, Ленінградської області РФ. На об’єкті були вибухи та пожежа. Результати ураження уточнюються.

Атаку по російському НПЗ Кірішинефтєоргсінтез у Ленінградській області раніше підтвердив й керівник ЦПД при РНБО Олександр Коваленко.

– Путін не хоче завершувати війну, яка реально носить ідіотський характер, якщо оцінювати все з точки зору логіки, – зауважив Коваленко.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв, що у промзоні Кірішів “сталося загоряння”.

Він стверджував про знищення семи безпілотників та що “горіння в промзоні ліквідовано”. Також губернатор заявив, що екологічна ситуація в нормі.

Загалом повітряна тривога у Ленінградській області тривала майже 4 години.

За даними Telegram-каналу SHOT, місцеві мешканці писали про вибухи і яскраві спалахи в небі над містом близько 03.00 за місцевим часом.

Telegram-канал ASTRA уточнив, що під атакою перебував нафтопереробний завод Кірішинефтєоргсінтез, що належить Сургутнефтегазу.

Окрім ураження НПЗ у місті Кіриші у Генштабі прозвітували й про інші успішні атаки на цілі ворога.

Зокрема, у районі Онезького озера у Республіці Карелія було пошкоджено малий ракетний корабель Буян-М. Ступінь збитків з’ясовується.

Крім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс Гармонь та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК Іскандер.

Було завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини.

Кірішинефтєоргсінтез на карті

Нагадаємо, у середині вересня підрозділи Сил безпілотних систем і Сил спеціальних операцій ЗСУ вже завдавали удару по Кірішському НПЗ, що розташований на відстані понад 800 км від держкордону України.

