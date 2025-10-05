В Польше полиция проводит мероприятия в селе Зарембы-Вархолы после того, как ночью 5 октября недалеко от Варшавы зафиксировали неизвестный воздушный объект.

По предварительным данным, это мог быть беспилотник.

Об этом сообщила местная полиция и Военная жандармерия.

Воздушный объект вблизи Варшавы: что известно

— Мазовецкое отделение военной жандармерии в Варшаве под руководством прокурора отдела военных дел Варшавско-Урсиновской окружной прокуратуры проводит мероприятия на месте обнаружения неустановленного воздушного объекта в селе Зарембы-Вархолы Островского уезда, — сообщила военная жандармерия в соцсети X.

В полиции Мазовецкого воеводства сообщили, что неизвестный объект в поле заметил местный житель.

Правоохранители призвали граждан немедленно информировать о любых подозрительных предметах или объектах.

Событие вблизи Варшавы произошло на фоне ряда схожих инцидентов, зафиксированных в последнее время в разных странах Европы.

В частности, вечером 4 октября аэропорт Вильнюса временно приостановил работу из-за 25 воздушных шаров, залетевших со стороны Беларуси.

Два из них пролетали над аэродромом.

Из-за инцидента задержали и отменили несколько рейсов — в общей сложности пострадали около 6 тысяч пассажиров.

В Литве подозревают, что шары могли использовать контрабандисты.

