Вблизи Варшавы обнаружили подозрительный воздушный объект: какова реакция
В Польше полиция проводит мероприятия в селе Зарембы-Вархолы после того, как ночью 5 октября недалеко от Варшавы зафиксировали неизвестный воздушный объект.
По предварительным данным, это мог быть беспилотник.
Об этом сообщила местная полиция и Военная жандармерия.
Воздушный объект вблизи Варшавы: что известно
— Мазовецкое отделение военной жандармерии в Варшаве под руководством прокурора отдела военных дел Варшавско-Урсиновской окружной прокуратуры проводит мероприятия на месте обнаружения неустановленного воздушного объекта в селе Зарембы-Вархолы Островского уезда, — сообщила военная жандармерия в соцсети X.
В полиции Мазовецкого воеводства сообщили, что неизвестный объект в поле заметил местный житель.
Правоохранители призвали граждан немедленно информировать о любых подозрительных предметах или объектах.
Событие вблизи Варшавы произошло на фоне ряда схожих инцидентов, зафиксированных в последнее время в разных странах Европы.
В частности, вечером 4 октября аэропорт Вильнюса временно приостановил работу из-за 25 воздушных шаров, залетевших со стороны Беларуси.
Два из них пролетали над аэродромом.
Из-за инцидента задержали и отменили несколько рейсов — в общей сложности пострадали около 6 тысяч пассажиров.
В Литве подозревают, что шары могли использовать контрабандисты.