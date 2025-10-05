Поблизу Варшави виявили підозрілий повітряний об’єкт: яка реакція
Повітряний об’єкт поблизу Варшави: що відомо
— Мазовецьке відділення військової жандармерії у Варшаві під керівництвом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення невстановленого повітряного об’єкта в селі Заремби-Вархоли Островського повіту, – повідомила військова жандармерія в соцмережі X.
У поліції Мазовецького воєводства повідомили, що невідомий об’єкт у полі помітив місцевий житель.
Правоохоронці закликали громадян негайно інформувати про будь-які підозрілі предмети чи об’єкти.
Подія поблизу Варшави сталася на тлі низки схожих інцидентів, зафіксованих останнім часом у різних країнах Європи.
Зокрема, ввечері 4 жовтня аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив роботу через 25 повітряних куль, що залетіли з боку Білорусі.
Дві з них пролітали над летовищем.
Через інцидент затрималися та скасували кілька рейсів — загалом постраждали близько 6 тисяч пасажирів.
У Литві підозрюють, що кулі могли використовувати контрабандисти.