У Польщі поліція проводить заходи в селі Заремби-Вархоли після того, як вночі 5 жовтня неподалік Варшави зафіксували невідомий повітряний об’єкт. За попередніми даними, це міг бути безпілотник. Про це повідомила місцева поліція та Військова жандармерія. Зараз дивляться

Повітряний об’єкт поблизу Варшави: що відомо

— Мазовецьке відділення військової жандармерії у Варшаві під керівництвом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення невстановленого повітряного об’єкта в селі Заремби-Вархоли Островського повіту, – повідомила військова жандармерія в соцмережі X.

У поліції Мазовецького воєводства повідомили, що невідомий об’єкт у полі помітив місцевий житель.

Правоохоронці закликали громадян негайно інформувати про будь-які підозрілі предмети чи об’єкти.

Подія поблизу Варшави сталася на тлі низки схожих інцидентів, зафіксованих останнім часом у різних країнах Європи.

Зокрема, ввечері 4 жовтня аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив роботу через 25 повітряних куль, що залетіли з боку Білорусі.

Дві з них пролітали над летовищем.

Через інцидент затрималися та скасували кілька рейсів — загалом постраждали близько 6 тисяч пасажирів.

У Литві підозрюють, що кулі могли використовувати контрабандисти.

