Трамп заявил, что его таможенные тарифы останавливают войны в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы являются мощным средством для установления мира и сохранения миллионов жизней.
Об этом сообщает CNN.
Трамп о том, как пошлины «останавливают войны в мире»
— Тарифы действительно приносят мир. Они открывают огромный путь к согласию и спасению миллионов жизней, — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что именно благодаря таможенной политике удалось способствовать соглашению между Индией и Пакистаном о перемирии в начале этого года.
Трамп добавил, что использование пошлин — это не только экономический инструмент, но и рычаг внешней политики.
По его словам, тарифы заставляют страны идти на переговоры или менять поведение, способствуя стабильности и миру.
В частности, в апреле прошлого года Трамп ввел тарифы на импорт из более чем 180 стран, которые достигали от 10 до 50%.
После нескольких отсрочек с 1 августа США ввели пошлины в отношении 40 стран, с которыми на тот момент не было заключено отдельных торговых соглашений.
Кроме того, с 1 ноября планируется введение новой 25% пошлины на крупные и средние грузовики, импортируемые из-за рубежа.