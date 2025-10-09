Президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы являются мощным средством для установления мира и сохранения миллионов жизней.

Об этом сообщает CNN.

Трамп о том, как пошлины «останавливают войны в мире»

— Тарифы действительно приносят мир. Они открывают огромный путь к согласию и спасению миллионов жизней, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что именно благодаря таможенной политике удалось способствовать соглашению между Индией и Пакистаном о перемирии в начале этого года.

Трамп добавил, что использование пошлин — это не только экономический инструмент, но и рычаг внешней политики.

По его словам, тарифы заставляют страны идти на переговоры или менять поведение, способствуя стабильности и миру.

В частности, в апреле прошлого года Трамп ввел тарифы на импорт из более чем 180 стран, которые достигали от 10 до 50%.

После нескольких отсрочек с 1 августа США ввели пошлины в отношении 40 стран, с которыми на тот момент не было заключено отдельных торговых соглашений.

Кроме того, с 1 ноября планируется введение новой 25% пошлины на крупные и средние грузовики, импортируемые из-за рубежа.

