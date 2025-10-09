Президент США Дональд Трамп заявив, що тарифи є потужним засобом для встановлення миру та збереження мільйонів життів.

Про це повідомляє CNN.

Трамп про те, як мита “зупиняють війни у світі”

— Тарифи справді приносять мир у світ. Вони відкривають величезний шлях до злагоди та порятунку мільйонів життів, – наголосив Трамп.

Він додав, що саме завдяки митній політиці вдалося сприяти домовленості між Індією та Пакистаном про перемир’я на початку цього року.

Зараз дивляться

Трамп додав, що використання мит – це не лише економічний інструмент, а й важіль зовнішньої політики.

За його словами, тарифи примушують країни йти на переговори або змінювати поведінку, сприяючи стабільності та миру у світі.

Зокрема у квітні минулого року Трамп ввів тарифи на імпорт із більш ніж 180 країн, які сягали від 10 до 50%.

Після кількох відтермінувань, із 1 серпня США запровадили мита щодо 40 країн, з якими на той момент не було укладено окремих торговельних угод.

Крім того, з 1 листопада планується запровадження нового 25% мита на великі та середні вантажівки, що імпортуються з-за кордону.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.