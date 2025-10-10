Произошел взрыв в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности России. Центр расположен в городе Пересвет, что находится в 70 километрах от Москвы.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Взрыв в центре испытания ракет под Москвой

Как отмечают в пабликах, взрыв произошел во время испытания ракетного двигателя.

В результате произошел выброс гептила — чрезвычайно токсичного и ядовитого ракетного топлива.

Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности России – ключевой объект для испытания ракетных двигателей и космических аппаратов Роскосмоса.

Также это основной объект для квалификации российских ракет и космических аппаратов перед запуском.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Напомним, 8 октября произошел масштабный пожар на территории Завода припоевв России.

Предприятие производит электронику и микросхемы, в частности для нужд вооруженных сил РФ.

По данным МЧС Новосибирской области, возгорание произошло в здании склада. Огонь охватил площадь около 2 тыс. квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекли более 100 спасателей, специальный пожарный поезд, дроны для мониторинга и более 20 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытое горение удалось потушить.

Завод припоев работает в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие специализируется на разработке микроэлектроники, ремонте и сборке электроприборов, систем связи и радиоэлектроники для армии РФ.

