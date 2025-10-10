Взрыв в центре ракетно-космической промышленности РФ: произошел выброс гептила
Произошел взрыв в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности России. Центр расположен в городе Пересвет, что находится в 70 километрах от Москвы.
Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Взрыв в центре испытания ракет под Москвой
Как отмечают в пабликах, взрыв произошел во время испытания ракетного двигателя.
В результате произошел выброс гептила — чрезвычайно токсичного и ядовитого ракетного топлива.
Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности России – ключевой объект для испытания ракетных двигателей и космических аппаратов Роскосмоса.
Также это основной объект для квалификации российских ракет и космических аппаратов перед запуском.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Напомним, 8 октября произошел масштабный пожар на территории Завода припоевв России.
Предприятие производит электронику и микросхемы, в частности для нужд вооруженных сил РФ.
По данным МЧС Новосибирской области, возгорание произошло в здании склада. Огонь охватил площадь около 2 тыс. квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлекли более 100 спасателей, специальный пожарный поезд, дроны для мониторинга и более 20 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет, открытое горение удалось потушить.
Завод припоев работает в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.
Предприятие специализируется на разработке микроэлектроники, ремонте и сборке электроприборов, систем связи и радиоэлектроники для армии РФ.
Фото: Exilenova+