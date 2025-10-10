Стався вибух в Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості Росії. Центр розташований у місті Пересвєт, що розташоване за 70 кілометрів від Москви.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Вибух у центрі випробування ракет під Москвою

Як зазначають у пабліках, вибух сталася під час випробування ракетного двигуна.

Унаслідок його відбувся викид гептилу – надзвичайно токсичного та отруйного ракетного палива.

Науково-випробувальний центр ракетно-космічної промисловості Росії – ключовий об’єкт для випробування ракетних двигунів і космічних апаратів Роскосмосу.

Також це основний об’єкт для кваліфікації російських ракет і космічних апаратів перед запуском.

Подробиці інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, 8 жовтня сталася масштабна пожежа на території Заводу припоїв у Росії.

Підприємство виробляє електроніку та мікросхеми, зокрема для потреб збройних сил РФ.

За даними МНС Новосибірської області, займання сталося у будівлі складу. Вогонь охопив площу близько 2000 квадратних метрів.

Для ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників, спеціальний пожежний потяг, дрони для моніторингу та понад 20 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкрите горіння вдалося загасити.

Завод припоїв працює в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Підприємство спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ремонті та складанні електроприладів, систем зв’язку й радіоелектроніки для армії РФ.

