Беларусь переводит войска в высшую степень боевой готовности.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.

Лукашенко перевел войска в боевую готовность: что известно

Перевести войска Беларуси в боевую готовность «для проверки» поручил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Ряд подразделений Вооруженных сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении.

Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь.

Это уже не первые военные активности в Беларуси в этом году.

31 августа в стране начались военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планировали отработать применение ядерного оружия.

В этих учениях участвовали более 2 тыс. военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Было задействовано 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников.

12-16 сентября на территории Беларуси прошли учения Запад-2025.

Однако часть российских военных прибыла в Беларусь еще 6 августа.

