Лукашенко перевел войска в боевую готовность: что происходит в Беларуси
Беларусь переводит войска в высшую степень боевой готовности.
Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.
Лукашенко перевел войска в боевую готовность: что известно
Перевести войска Беларуси в боевую готовность «для проверки» поручил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.
Ряд подразделений Вооруженных сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении.
Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь.
Это уже не первые военные активности в Беларуси в этом году.
Это уже не первые военные активности в Беларуси в этом году.
31 августа в стране начались военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планировали отработать применение ядерного оружия.
В этих учениях участвовали более 2 тыс. военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Было задействовано 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников.
12-16 сентября на территории Беларуси прошли учения Запад-2025.
Однако часть российских военных прибыла в Беларусь еще 6 августа.