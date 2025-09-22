Чи вивела РФ війська з Білорусі після завершення навчань Захід-2025: дані ДПСУ
Росіяни, які брали участь у військових навчаннях Захід-2025 на території Білорусі, після активної фази маневрів залишили країну та повернулися до Росії.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Закінчення навчань Захід-2025: що відомо
Після завершення активної фази навчань Захід-2025 армія РФ вивела свої війська до Росії.
За словами Демченка, під час самих навчань та після них прикордонники та розвідка не зафіксували поблизу українського кордону жодної ворожої активності.
— Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідки, Міноборони та Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі та чи не намагатимуться створити провокації біля нашого кордону, — наголосив Демченко.
Він додав, що цього року кількість російських сил, залучених до навчань, була значно меншою, ніж у 2023 році.
Нагадаємо, що навчання Захід-2025 тривали з 12 до 16 вересня 2025 року та проходили на полігонах Білорусі та частково в РФ.
Відомо, що на проведення військових навчань Польща відреагувала закриттям державного кордону.
Фото: Андрій Демченко