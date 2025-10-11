Білорусь переводить війська у вищу ступінь бойової готовності.

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Лукашенко перевів війська в бойову готовність: що відомо

Перевести війська Білорусі в бойову готовність “задля перевірки” доручив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Низка підрозділів Збройних сил здійснять комплекс заходів із переведення в бойову готовність, висунуться в призначені райони та виконають заходи, визначені в розпорядженні.

Перевірка проводиться під керівництвом Державного секретаріату Ради безпеки Республіки Білорусь.

Це вже не перші військові активності у Білорусі цього року.

31 серпня у країні розпочалися військові навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планували відпрацювати застосування ядерної зброї.

У тих навчаннях брали участь понад 2 тис. військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

Було залучено 450 одиниць озброєння та техніки, зокрема дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників.

12-16 вересня на території Білорусі відбулися навчання Захід-2025 .

