Вибухи у Бєлгороді: під ударом могла бути ТЕЦ, почалися перебої зі світлом
Вибухи у Бєлгороді (Росія) пролунали у суботу, 11 жовтня, під ударом могла опинитися місцева ТЕЦ Луч.
Вибухи у Бєлгороді 11 жовтня: що відомо
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджував, що місто начебто опинилося під атакою ракет, і внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Бєлгороді “загорілося сміття”.
Крім того, у комерційному об’єкті вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Також пошкоджено дві машини.
– У селі Таврове Бєлгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове у приватному будинку пробито покрівлю, – йдеться у повідомленні.
Місцеві канали ж пишуть, що, можливо, знову атаковано ТЕЦ Луч. Інформація не підтверджена.
Гладков повідомив, що внаслідок атаки можливі тимчасові відключення електрики. У пабликах пишуть, що світла на вулицях немає практично по всьому Бєлгороді.
Також вуличне освітлення відключилося у передмісті — селі Стрілецьке, селищі Дубове, мікрорайоні Східний, селі Репне та низці інших населених пунктів.
Як повідомив мер Бєлгорода Валентин Демидов, вуличне освітлення у місті відключили начебто для зниження навантаження на енергооб’єкти та збереження світла у мешканців.
Нагадаємо, що у неділю, 5 жовтня, ввечері в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого частина міста залишилася без електропостачання. Тоді також повідомлялось, що під ракетний удар потрапила електропідстанція Луч.
Фото: Пепел ➜ Белгород