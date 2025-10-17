Чинні санкції ЄС проти Росії не містять заборони на в’їзд до країн ЄС для президента РФ Володимира Путіна. Обмеження стосуються лише заморожування його активів.

Про це повідомили у Єврокомісії у відповідь на запитання журналістів щодо можливої поїздки Путіна до Будапешта для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Санкції не передбачають заборону на в’їзд Путіна до ЄС

– Путін і Лавров – під санкціями, що передбачають замороження активів, але не заборону на поїздки. Така заборона до них ніколи не застосовувалася. Зустріч ще не підтверджена, ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії. Але якщо вона буде, то, суто за фактами – для них немає заборони на в’їзд, – заявила речниця з питань зовнішньої політики Аніта Гіппер.

На уточнення журналістів про чинні обмеження щодо перебування російських літаків, зокрема чартерних, у повітряному просторі ЄС, представниця Єврокомісії зауважила, що, ймовірно, у цьому випадку може бути зроблено виняток.

Проте він не ухвалюється на рівні Євросоюзу, а визначається окремими державами-членами.

Ставлення Єврокомісії до можливості проведення зустрічі президентів США та РФ на території ЄС прокоментував заступник головного речника ЄК Олоф Гілл:

– Президентка фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які наближають справедливий та довготривалий мир в Україні. Якщо ця зустріч служитиме цій меті, ми будемо вітати її.

Він уточнив, що наразі відсутні будь-які підтвердження чи подробиці щодо проведення зустрічі у Будапешті.

Разом із тим Гілл зауважив, що не всі дипломатичні процеси, спрямовані на досягнення миру в Україні, мають “прямий та добре організований шлях”, як того хотілося б.

Однак якщо вони сприяють результату, Єврокомісія це підтримуватиме, додав він.

ЄК підтримує Міжнародний кримінальний суд

Відповідаючи на запитання про ордер на арешт Путіна, який Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав у березні 2023 року, речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні наголосив, що позиція ЄС щодо МКС залишається незмінною.

– ЄС підтримує Міжнародний кримінальний суд та принципи, викладені в Римському статуті. Ми поважаємо незалежність та неупередженість суду. Ми твердо віддані міжнародному кримінальному правосуддю та боротьбі з безкарністю, – сказав він.

Ель-Ануні також нагадав, що у висновках Європейської Ради 2023 року міститься заклик до всіх держав забезпечити “повну співпрацю із судом, зокрема шляхом оперативного виконання ордерів на арешт”.

Угорщина зобов’язана виконувати ордери МКС

Представник ЄК зазначив, що Угорщина офіційно розпочала процес виходу з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, проте цей процес завершиться лише через рік після повідомлення про вихід депозитарію суду.

– Це не впливає на обов’язок держави співпрацювати щодо розслідувань та проваджень, які розпочалися до цієї дати, – наголосив речник.

На запитання журналістів про те, чи має Угорщина виконати ордер на арешт Путіна у разі його прибуття, Ель-Ануні відповів, що наразі робити припущення зарано.

– Ми не будемо робити жодних прогнозів на наступний тиждень чи тижні, тому ми не cтанемо робити подальших припущень чи попередніх оцінок на цьому етапі того, що може статися у майбутньому. Наша позиція чітка та була озвучена, – заявив він.

Угорщина запевняє у безперешкодному в’їзді Путіна

Після телефонної розмови 16 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із диктатором Путіним у Будапешті.

Наступного дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна гарантує російському президенту безперешкодний в’їзд.

У Кремлі повідомили, що поки не мають жодних підтверджених деталей щодо маршруту Путіна.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Навесні цього року Угорщина оголосила про намір вийти з МКС, назвавши суд “політизованим”, однак процес виходу ще не завершено.

Джерело : Deutsche Welle

