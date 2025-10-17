Венгрия, вслед за Монголией и Таджикистаном, отказалась выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Путина не арестуют в Венгрии

По словам дипломата, российскому диктатору нет причин беспокоиться об аресте по ордеру МУС во время визита в Будапешт на запланированный саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Министр сообщил, что дата и детали встречи Путина и Трампа станут известны позже, после согласования между представителями трех стран.

По его словам, Венгрия готова “обеспечить надлежащие условия” для переговоров, ведь она является “одной из самых безопасных стран мира”.

Сейярто также дал понять, что венгерские власти проигнорируют ордер на арест Путина, выданный МУС, и подчеркнул, что в Будапеште его ждут “с уважением”.

— Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не требуется, — заявил венгерский министр.

Ордер на арест Путина: что известно

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Российского диктатора обвинили в похищении украинских детей.

Все 125 стран-участниц Римского статута МУС обязаны выполнять решения суда.

Однако этот принцип уже нарушили Монголия в сентябре 2024 года и недавно Таджикистан. Теперь к этому списку присоединилась и Венгрия.

Вчера Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил о личной встрече с ним.

Предполагается, что саммит может состояться в столице Венгрии, Будапеште, в течение ближайших двух недель.

