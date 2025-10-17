Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште состоится с участием двух сторон. Однако он будет на связи с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет CNN.

Трамп будет на связи с Зеленским во время саммита в Будапеште

— Это будет двусторонняя встреча. Но мы будем поддерживать связь с президентом Зеленским. Между этими двумя президентами есть много недоразумений, и я не преувеличиваю, когда говорю это, — сказал Трамп.

По итогам двухчасового разговора с Путиным, который состоялся вчера, президент США объявил, что они встретятся в Будапеште в ближайшие недели. Точная дата пока не определена.

Сейчас смотрят

Трамп также заявил в Белом доме, что он будет “президентом-медиатором” и планирует “немного дистанцировать” Зеленского и Путина.

— Три президента, а я — президент-медиатор, и я выступаю посредником. Ситуация непростая. Гораздо легче, когда люди понимают друг друга, когда они собираются вместе, когда они симпатизируют друг другу. Не обязательно иметь ситуацию взаимной симпатии. Возможно, это изменится, возможно. А пока мы дадим им держать определенную дистанцию, — отметил американский лидер.

Трамп объяснил, почему выбрал Венгрию

Президент США объяснил выбор места для встречи с Путиным тем, что им обоим нравится премьер-министр Венгрии.

— Нам нравится Виктор Орбан. Ему нравится, что он мне нравится. (Венгрия, — Ред.) Это безопасная страна… Он был и остается хорошим лидером в том, как управляет своей страной. Он решил многие проблемы, которые есть в других странах, — сказал Трамп.

Американский президент выразил уверенность, что Орбан “устроит великолепный прием”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.