Президент США Дональд Трамп заявив, у Сполучених Штатів багато ракет Tomahawk, проте він не хоче витрачати запаси своєї країни.

Про це американський лідер заявив під час пресконференції у Білому домі.

Трамп заявив, що США потрібні Томагавки

– Нам потрібні Tomahawk – у США їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо витрачати запаси нашої країни. Вони нам теж потрібні, – відповів Трамп на запитання журналіста.

Він додав, що президенту РФ Путіну під час сьогоднішньої розмови не сподобалася ідея, щоб Сполучені штати передали партнерам кілька Томагавків.

Дональд Трамп також зауважив, що він не проти запровадження нових санкцій проти Росії, але “зараз може бути непідходящий час для цього”.

Президент США назвав розмову з російським диктатором “продуктивною і такою, що може привести до встановлення миру”.

Він додав, що зустріч із Путіним відбудеться протягом двох тижнів.

Нагадаємо, у четвер, 16 жовтня, відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Вони домовилися про проведення зустрічі у Будапешті після переговорів своїх радників.

На завтра запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Президент України прокоментував майбутню зустріч Трампа і Путіна зазначивши, що ” Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про Томагавки”.

Нещодавно відбулося кілька телефонних розмов між Зеленським і Трампом, у ході яких обговорювалася можливість надання Україні ракет Tomahawk.

