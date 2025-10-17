Угорщина, слідом за Монголією та Таджикистаном, відмовилася виконувати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Путіна не заарештують в Угорщині

За словами дипломата, російському диктатору немає причин хвилюватися щодо арешту за ордером МКС під час візиту до Будапешта на запланований саміт із президентом США Дональдом Трампом.

Міністр повідомив, що дата та деталі зустрічі Путіна і Трампа стануть відомі пізніше, після узгодження між представниками трьох країн.

За його словами, Угорщина готова “забезпечити належні умови” для переговорів, адже є “однією з найбезпечніших країн світу”.

Сійярто також дав зрозуміти, що угорська влада проігнорує ордер на арешт Путіна, виданий МКС, і підкреслив, що в Будапешті на нього чекають “з повагою”.

– Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в’їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно, – заявив угорський міністр.

Ордер на арешт Путіна: що відомо

Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Російського диктатора звинуватили у викраденні українських дітей.

Всі 125 країн-учасниць Римського статуту МКС зобов’язані виконувати рішення суду.

Однак цей принцип уже порушили Монголія у вересні 2024 року та нещодавно Таджикистан. Тепер до цього списку приєдналася й Угорщина.

Учора Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним заявив про особисту зустріч із ним.

Передбачається, що саміт може відбутися у столиці Угорщини, Будапешті, протягом найближчих двох тижнів.

