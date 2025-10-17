Зустріч із Путіним буде двосторонньою, але Зеленський буде на зв’язку – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті відбудеться за участю двох сторін. Проте він буде на зв’язку із Володимиром Зеленським.
Про це пише CNN.
Трамп буде на зв’язку із Зеленським під час саміту у Будапешті
– Це буде двостороння зустріч. Але ми будемо підтримувати зв’язок із президентом Зеленським. Між цими двома президентами є багато непорозумінь, і я не перебільшую, коли кажу це, – сказав Трамп.
За підсумками двогодинної розмови із Путіним, що відбулася учора, президент США оголосив, що вони зустрінуться у Будапешті і найближчі тижні. Точна дата поки не визначена.
Трамп також заявив у Білому домі, що він буде “президентом-медіатором” і планує “трохи дистанціювати” Зеленського і Путіна.
– Три президенти, а я – президент-медіатор, і я виступаю посередником. Ситуація непроста. Набагато легше, коли люди розуміють один одного, коли вони збираються разом, коли вони симпатизують один одному. Не обов’язково мати ситуацію взаємної прихильності. Можливо, це зміниться, можливо. А поки що ми дамо їм тримати певну дистанцію, – зазначив американський лідер.
Трамп пояснив, чому обрав Угорщину
Президент США пояснив вибір місця для зустрічі з Путіним тим, що їм обом подобається прем’єр-міністр Угорщини.
– Нам подобається Віктор Орбан. Йому подобається, що він мені подобається. (Угорщина, – Ред.) Це безпечна країна… Він був і є гарним лідером у тому, як керує своєю країною. Він вирішив багато проблем, які є в інших країнах, – сказав Трамп.
Американський президент висловив упевненість, що Орбан “влаштує чудовий прийом”.