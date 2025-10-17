Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті відбудеться за участю двох сторін. Проте він буде на зв’язку із Володимиром Зеленським.

Про це пише CNN.

Трамп буде на зв’язку із Зеленським під час саміту у Будапешті

– Це буде двостороння зустріч. Але ми будемо підтримувати зв’язок із президентом Зеленським. Між цими двома президентами є багато непорозумінь, і я не перебільшую, коли кажу це, – сказав Трамп.

За підсумками двогодинної розмови із Путіним, що відбулася учора, президент США оголосив, що вони зустрінуться у Будапешті і найближчі тижні. Точна дата поки не визначена.

Зараз дивляться

Трамп також заявив у Білому домі, що він буде “президентом-медіатором” і планує “трохи дистанціювати” Зеленського і Путіна.

– Три президенти, а я – президент-медіатор, і я виступаю посередником. Ситуація непроста. Набагато легше, коли люди розуміють один одного, коли вони збираються разом, коли вони симпатизують один одному. Не обов’язково мати ситуацію взаємної прихильності. Можливо, це зміниться, можливо. А поки що ми дамо їм тримати певну дистанцію, – зазначив американський лідер.

Трамп пояснив, чому обрав Угорщину

Президент США пояснив вибір місця для зустрічі з Путіним тим, що їм обом подобається прем’єр-міністр Угорщини.

– Нам подобається Віктор Орбан. Йому подобається, що він мені подобається. (Угорщина, – Ред.) Це безпечна країна… Він був і є гарним лідером у тому, як керує своєю країною. Він вирішив багато проблем, які є в інших країнах, – сказав Трамп.

Американський президент висловив упевненість, що Орбан “влаштує чудовий прийом”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.