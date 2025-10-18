Российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи о передаче SIM-карты ребенку.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Как РФ собирается следить за детьми

Отмечается, что тогда эта информация будет поступать в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей.

Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, будут обязаны проверять, принадлежит ли номер ребенку, и ограничивать доступ к соответствующему контенту.

– Под риторикой “заботы о детях” российские власти на самом деле выстраивают еще один инструмент цензуры и контроля над сознанием граждан. Новые правила формируют атмосферу страха среди родителей, которые могут быть наказаны даже за случайные или надуманные действия своих детей в сети, – отметили в ЦПД.

Там добавили, что российский режим продолжает развивать систему цифрового контроля, превращая интернет в пространство, где государство определяет, что можно смотреть, читать и думать.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской области вчерашних школьников планируют привлекать к работе санитарами медзаведений.

