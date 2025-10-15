Российского диктатора Владимира Путина ждет судьба исламистской группировки ХАМАС, только в более крупных масштабах.

Такое мнение высказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Как заставить Путина к миру

Коваленко отмечает, что ХАМАС также не хотел мира, но США и Израиль принудили его к этому, лишив инфраструктуры для ведения войны, а также приструнив Иран, который помогал поддерживать войну.

Сейчас смотрят

– Россия также не хочет мира. Поэтому необходимо лишить РФ экономического и военно-промышленного потенциала вести войну. Это комплекс мер, и высокая эффективность дальних ударов Украины уже подтвердила, что основная составляющая – это именно они, – отметил Коваленко.

Он добавил, что нужно расширять возможности и ускорять этот процесс.

По его словам, такие действия возможны благодаря американскому оружию.

– Путин не хочет мира, его можно заставить, и его “спонсоров” тоже, но экономически, – подчеркнул он.

Кроме этого, укрепление ПВО Украины не даст России возможности достигать результатов своими ударами.

Напомним, во время визита в Израиль на этой неделе Дональд Трамп заявил, что война в Газе официально завершилась.

Затем в египетском Шарм-эль-Шейхе США, Катар, Турция и Египет подписали совместную декларацию, которая официально закрепляет соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.