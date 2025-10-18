Російська влада планує зобов’язати батьків повідомляти операторів зв’язку про передачу SIM-карти дитині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як РФ збирається стежити за дітьми

Зазначається, що тоді ця інформація потраплятиме до державної системи моніторингу, що дасть змогу ідентифікувати неповнолітніх користувачів.

Інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, будуть зобов’язані перевіряти, чи належить номер дитині, та обмежувати доступ до відповідного контенту.

– Під риторикою “турботи про дітей” російська влада насправді вибудовує ще один інструмент цензури та контролю над свідомістю громадян. Нові правила формують атмосферу страху серед батьків, які можуть бути покарані навіть за випадкові чи надумані дії своїх дітей у мережі, – зазначили у ЦПД.

Там додали, що російський режим продовжує розбудовувати систему цифрового контролю, перетворюючи інтернет на простір, де держава визначає, що можна дивитися, читати й думати.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області вчорашніх школярів планують залучати до роботи санітарами медзакладів.

